Житель Екатеринбурга выплатил долги, чтобы вернуть автомобиль. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Екатеринбуржец задолжал по налогам более 272 тысяч рублей. Чтобы не лишиться автомобиля марки Mercedes-Benz, ему пришлось заплатить всю сумму.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, к погашению налоговой задолженности в добровольном порядке мужчина не приступал. В связи с этим судебные приставы запросили информацию об имущественном положения должника. Выяснилось, что у екатеринбуржца есть автомобиль марки Mercedes-Benz.

Данное транспортное средство было арестовано и передано на ответственное хранение должнику без права пользования. В тот же день должник оплатил всю сумму задолженности, предоставив судебному приставу чеки об оплате. Деньги взысканы в бюджет государства. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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