Уральцы стали чаще летать в Ростов-на-Дону, Калининград и Казань

За девять месяцев пассажирами Кольцово стали 2,7 млн человек. Фото: Галина Соловьёва.

Екатеринбургский аэропорт Кольцово отчитался об итогах работы за девять месяцев этого года. В воздушной гавани назвали самые популярные у уральцев направления полётов в январе-сентябре.

В пятёрку лидеров вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Анапа, сообщает пресс-служба аэропорта.

Кроме того, в Кольцово по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос пассажиропоток на такие направления, как Ростов-на-Дону (+98%), Калининград (+76%) и Казань (+67%). Возросший спрос на билеты в эти города объясняется тем, что именно они одними из первых открылись для международных рейсов после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса (Ростов-на-Дону — с 1 августа, Казань и Калининград - с 20-го). Уральская столица в свою очередь до сих пор не входит в число городов, из которых можно улететь за границу прямым рейсом.

Несмотря на рост пассажиропотока на отдельных направлениях, в целом в Кольцово наблюдается снижение показателя. Особенно это касается международных рейсов. За девять месяцев ими обслужено около 300 тыс. человек, что на 81% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Всего за указанный период пассажирами Кольцово стали 2,7 млн человек. Показатель снизился на 45,8%. Самый низкий уровень перевозок был зафиксирован в апреле, когда в России начали действовать коронавирусные ограничения. Тогда в аэропорту обслужили 29 тыс. человек. В августе же, как писала ранее «Областная газета», объёмы перевозок начали постепенно восстанавливаться, достигнув отметки в 498 тыс. пассажиров.