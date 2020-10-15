«В часы пик всё забито под завязку»

Ежедневно количество новых случаев заражения коронавирусом в регионе превышает 200 человек. Фото: Алексей Кунилов

С воскресенья количество новых случаев заражения коронавирусом в Свердловской области держится на одном уровне – больше 200 человек в день. Но после сезона отпусков и смягчения ограничительных мер многие подрасслабились, и на улицах, в кафе, торговых центрах и в общественном транспорте людно, как до пандемии. Особенно – в Екатеринбурге. Особенно – в часы пик, когда автобусы и трамваи идут заполненные едва ли не битком. В среду глава региона Евгений Куйвашев по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом опубликовал на своей страничке в Инстаграме пост, в котором заявил о необходимости сократить количество пассажиров в общественном транспорте.

Ещё 5 октября вышел указ губернатора, в котором, с учётом осложнения эпидемиологической обстановки, работодателям предлагается перевести на дистанционный режим работы не меньше 30 процентов работников. Но «утренних» и «вечерних» пассажиров меньше не стало.

- По крайней мере, в Екатеринбурге в часы пик и трамваи, и автобусы по-прежнему забиты под завязку. О каком социальном дистанцировании здесь может идти речь? – написал Евгений Куйвашев.

Те, кто регулярно пользуется общественным транспортом, подтверждают: ездить приходится в тесноте. Да, сейчас почти все ездят в масках (спасибо рейдам!), но насколько это эффективно, когда стоишь в замкнутом пространстве и дышишь в затылки других пассажиров?

- Нужно проанализировать организацию движения в Екатеринбурге с учётом противоэпидемических требований, а также мобилизовать все ресурсы, чтобы увеличить количество единиц общественного транспорта в утреннее и вечернее время в часы пик на самых востребованных маршрутах, – распорядилсяЕвгений Куйвашев.

- Для увеличения количества подвижного состава на маршрутах в час пик будут задействованы все имеющиеся в распоряжении предприятия автобусы, вагоны трамвая и троллейбусы, – сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на ЕМУП «Гортранс». Комитетом по транспорту и развитию улично-дорожной сети коммерческим перевозчикам направлено предложение об увеличении числа автобусов на маршрутах.

Как пояснили в пресс-службе, дополнительный общественный транспорт начал выходить на линии со вчерашнего дня. Он будет курсировать в усиленном режиме «до особого распоряжения». Количество дополнительной техники пока не называется: перевозчики ещё просчитывают, сколько единиц они могут вывести.

В первую карантинную неделю люди толпились в салонах транспорта из-за того, что он ходил по расписанию выходного дня. Какие причины для этого есть сейчас? И, может быть, сейчас самый подходящий момент, чтобы посчитать реальную потребность в транспорте и учесть её в транспортной реформе? Чтобы ездить на работу и с работы было не только безопасно, но и просто комфортно.

Кстати Также губернатор пообещал обсудить с ректорами вузов, руководителями училищ, колледжей возможность введения гибкого графика начала занятий. - Даже тридцатиминутная сдвижка по времени поможет серьезно разгрузить общественный транспорт, сократить количество пассажиров, минимизировать риск заражения, – отметил глава региона. В ряде учебных заведений уже применяется гибкий график. Например, в Уральском федеральном университете. - Для обеспечения дополнительных профилактических мер в осеннем семестре 2020 года лекции организованы в онлайн-формате, а здания вуза студенты посещают лишь несколько дней в неделю для проведения практических и лабораторных работ, – сообщил «Облгазете» ректор вуза Виктор Кокшаров. – При этом у разных групп занятия начинаются в разное время. Расписание составлено таким образом, что студенты не приезжают в университет одновременно к первой паре: часть групп начинает учиться со второй или третьей пары, либо после обеденного перерыва. Студенты магистратуры, аспирантуры и обучающиеся по заочной форме занимаются преимущественно в вечернее время.

Проверять соблюдение масочного режима в транспорте в ближайшее время будут журналисты и общественники. Это одно из предложений главы региона Фото: Алексей Кунилов