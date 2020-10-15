На трассе Екатеринбург — Курган планируют построить путепровод в районе Марамзино

Свердловские власти планируют построить путепровод на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, в районе железнодорожного переезда у посёлка Марамзино. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловские власти планируют построить путепровод на трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган, в районе посёлка Марамзино. Там рядом с железнодорожным переездом регулярно образуются пробки.

Вопрос о строительстве моста сегодня обсудили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и депутат регионального Заксобрания Виктор Якимов. Парламентарий заявил, что железнодорожный переезд в районе Марамзино закрывают на несколько часов в сутки, что задерживает тысячи транспортных средств, в том числе спецмашины.

«Безусловно, это важный проект. Его реализация позволит ликвидировать регулярные заторы, усилить безопасность на дороге, увеличить скорость пассажирских и грузовых перевозок. Этот вопрос, что называется, назрел», — отметил глава региона.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в ближайшее время власти региона намерены обратиться в Министерство транспорта России за поддержкой в реализации проекта.

Напомним, на трассе в районе посёлка Марамзино довольно часто ограничивают движение транспорта. Там вводят реверсивное движение из-за ремонтных работ на переезде. Последний раз это происходило 18 сентября, а до этого — 10-го.