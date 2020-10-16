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Общество / Авто и транспорт
16 октября 2020, 09:50

В Екатеринбурге построят путепровод от Реактивной до Новокольцовского тракта

Строительство путепровода

Путепровод построят от ул. Реактивная до автодороги Екатеринбург - Кольцово над железнодорожными путями. Фото: Галина Соловьёва

Новая дорога будет построена над железнодорожными ветками Екатеринбург – Тюмень и Екатеринбург – Каменск-Уральский. На разработку документации по подготовке территории из местного бюджета выделят 3 млн рублей.

Исполнителя выберут в начале ноября. До 14 декабря ему нужно будет представить проект планировки территории с учётом норм Градостроительного и Земельного кодексов РФ, а также Стратегического и Генерального планов развития города.

Судя по представленной на сайте госзакупок карте, путепровод построят от ул. Реактивной до автодороги Екатеринбург - Кольцово. Он будет пересекать улицы Апрельскую, Бахчиванджи и Спутников и будет проложен параллельно улицам Испытателей и Авиаторов. Предварительная площадь в границах проекта планировки – 12,9 га.

Фото: схема новой дороги
Фото: схема новой дороги
Областная газета Свердловской области

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