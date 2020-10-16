На трассе Екатеринбург-Тюмень до конца месяца ввели реверсивное движение

Ограничение продлится до 30 октября. Фото: Алексей Кунилов

На автодороге Р-351 Екатеринбург-Тюмень ввели реверсивное движение на время ремонтных работ. Ограничение продлится до 30 октября.

Как сообщает пресс-служба Уралуправтодора, работы по ремонту путепровода через железную дорогу проводятся на 93 км трассы. На месте проведения реконструкции организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.

Водителей попросили учитывать данную информацию при планировании поездок.

Напомним, ранее на трассе P-351 Екатеринбург - Тюмень временное ограничение движения вводилось 8 и 9 октября. Тогда ремонтные работы проходили на км 48 автодороги.