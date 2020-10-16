В Екатеринбурге до конца ноября закроют улицу Осоковая. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге строители закроют движение транспорта по улице Осоковой. Это связано с ремонтом водоперепускной трубы через реку Патрушиху.

ООО «СтройСервис» перекроет улицу с 9 по 30 ноября, сообщает пресс-служба мэрии. Однако, если верить информационной карте на официальном портале Екатеринбурга, закрытие может произойти на неделю раньше ‒ 3 ноября.

В любом случае, водителям необходимо обращать внимание на новые дорожные знаки и заранее планировать свой маршрут передвижения. Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Фото: информационная карта

Ранее жителей уральской столицы предупредили о закрытии движения транспорта по улице Школьников (от Красноуфимской до Котельникова). Ограничения продлятся ровно год ‒ с 1 ноября 2020 до 1 ноября 2021 года.

Также сообщалось о перекрытии Солнечной. Участок дороги между домами № 33 и 37 будет недоступен для движения в период с 1 по 30 ноября.