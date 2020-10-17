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Общество / Авто и транспорт
17 октября 2020, 10:53

На Урале водителям посоветовали сменить летние шины на зимние

Сразу в нескольких свердловских муниципалитетах выпал первый снег.

Из-за понижения температуры на дорогах области по утрам образуется гололедица. Фото: Павел Ворожцов

В управлении ГИБДД Свердловской области порекомендовали автолюбителям сменить летние шины на зимние. Сразу в нескольких свердловских муниципалитетах выпал первый снег.

Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, помимо снега, из-за понижения температуры на дорогах области по утрам образуется гололедица. Кроме того, сообщается, что в ближайшую неделю столбик термометров по ночам будут стабильно опускаться ниже 0 градусов

«Свердловская Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам своевременно сменить летние шины и технические жидкости на зимние и быть более бдительными на дорогах», - говорится  сообщении ГИБДД.

Напомним, как сообщала «Областная газета», в ночь на 17 октября сразу в нескольких городах региона выпал первый снег. Снежный покров образовался в частности в Нижнем Тагиле, а также на севере области.

Областная газета Свердловской области

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