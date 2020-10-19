В России вступили в силу новые правила покупки полиса ОСАГО

Теперь автовладельцы смогут приобрести полис ОСАГО на маркетплейсе. Фото: Алексей Кунилов

В России с 19 октября изменились правила покупки полиса ОСАГО. Теперь автовладельцы смогут приобрести его не только на официальном сайте страховой компании, но и через финансовую платформу — маркетплейс.

Такая возможность появилась у автомобилистов после вступления в силу новой редакции закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Как сообщает ТАСС, при покупке через маркетплейс с водителей не будет взиматься комиссия за оформление ОСАГО. Стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать цене, указанной на официальном сайте страховой компании.

Добавим, что для приобретения нового полиса ОСАГО автовладелец должен предъявить действующую диагностическую карту. Водители купившие страховой полис в период коронавирусных ограничений без предъявления карты, должны будут предоставить этот документ страховой компании до 31 октября.

Реестр финансовых платформ ведёт Банк России. На сегодняшний день в него включены платформы Московской биржи и «ВТБ Регистратора». Пилотными продуктами на этих платформах стали банковские вклады и региональные облигации. Финансовая платформа Московской биржи была запущена 15 октября и работает под брендом «Финуслуг».

Напомним, с 24 августа в России вступил в силу закон об индивидуальном подходе к установлению тарифа по договору об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО). Персональные предложения будут разниться в рамках тарифного коридора.