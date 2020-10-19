За выходные в Екатеринбурге составили 259 протоколов за нарушение масочного режима

В ходе рейда проверены 1 105 единиц общественного транспорта и 112 такси. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге в минувшие выходные прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. За два дня инспекторы выявили 259 нарушителей.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, рейд по поручению главы города Александра Высокинского провели специалисты Муниципальной транспортной инспекции совместно с сотрудниками МВД.

В общей сложности, в ходе рейда проверены 1 105 единиц общественного транспорта и 112 такси. По результатам проверок специалистами проведены профилактические беседы и составлено 259 протоколов об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения"), в том числе в отношении 11 водителей и 5 пассажиров.

В проверочных мероприятиях приняли участие восемь экипажей ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, 6 экипажей специализированных батальонов УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 324 сотрудника полиции УМВД России по Екатеринбургу, 118 сотрудников районных администраций, а также представители министерства общественной безопасности Свердловской области и МКУ «Муниципальная транспортная инспекция».

В ходе рейда, помимо общественного транспорта, полицейские заходили в торговые центры и магазины, места оказания государственных услуг, а также проводили профилактические беседы с гражданами, стоящими на остановках и в очередях.

В мэрии добавили, что аналогичные рейды по выходным дням запланированы до конца октября 2020 года.

Напомним, указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, режим повышенной готовности из-за коронавируса продлён в регионе до 26 октября. В том числе обязательным остаётся ношение масок в местах массового пребывания людей.

Добавим также, что на прошлой неделеглава региона Евгений Куйвашев по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом опубликовал на своей страничке в Инстаграме пост, в котором заявил о необходимости сократить количество пассажиров в общественном транспорте.