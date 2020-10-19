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Общество / Авто и транспорт
19 октября 2020, 16:13

В декабре «Ласточки» Пермь — Екатеринбург снова выйдут на маршрут

«Ласточка»

Первый поезд из Екатеринбурга в Пермь отправится в путь 1 декабря в 17:51. Фото: Алексей Кунилов.

С 1 декабря на маршруте Пермь — Екатеринбург возобновится движение электропоезда «Ласточка». Почти весь месяц пассажиры смогут путешествовать на нём со скидкой.

Первый поезд из Екатеринбурга в Пермь (№803Е) отправится в путь 1 декабря в 17:51. Обратный поезд (№802Е) выедет из Перми 2 декабря в 6:42. «Ласточки» будут курсировать каждый день, сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

«Ласточка» из Екатеринбурга будет «долетать» до Перми за 4 часа 58 минут, то есть на 38 минут быстрее, чем раньше. Время в пути в обратном направлении составит 4 часа 43 минуты (на 33 минуты меньше прежнего).

До 25 декабря цены на билеты будут снижены более чем вдвое. Если обычно поездка на «Ласточке» на данном направлении обходится пассажирам в 1051 рубль, то в почти весь декабрь стоимость билета будет составлять от 398 до 403 рублей.

Напомним, «Ласточки» Пермь — Екатеринбург начали курсировать с 9 декабря 2019 года, однако в апреле поезда были отменены из-за пандемии коронавируса.

Областная газета Свердловской области

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