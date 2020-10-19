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Общество / Авто и транспорт
19 октября 2020, 19:18

На Среднем Урале выбрали лучшего водителя такси

«Лучший водитель такси в России – 2020»

В Свердловской области состоялся региональный этап III Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России – 2020». Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области состоялся региональный этап III Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России – 2020». Победителем стал Эдуард Константинов, он поедет представлять регион на финальном этапе в ноябре в Сочи.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, всего в конкурсе принимал участие 21 человек. Водителей такси проверили на знание правил дорожного движения, истории региона, законодательства о такси, основ устройства автомобиля и обеспечения безопасных условий в такси, а также на умение оказывать первую помощь при ДТП.

Затем таксисты состязались в практических навыках вождения. Скоростное выполнение традиционных элементов типа «змейки» и параллельной парковки в этом году дополнили новым конкурсом на плавность вождения. Элемент назывался «детское кресло». Водитель должен остановиться, установить детское кресло и выполнить «змейку» со стаканом воды на крыше, не расплескав его содержимое.

Второе место на конкурсе заняла Александра Бончева, а третье – Анатолий Блохин.

Соревнования организованы общественным советом по развитию такси, при поддержке министерства транспорта России, министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, комитета Государственной Думы России по транспорту и строительству и МВД ГИБДД России.

Добавим, что по словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дениса Чегаева, на сегодняшний день в реестре выданных разрешений на работу такси, который размещён на сайте регионального Минтранса, числится более 4,5 тысячи активных лицензий.

Областная газета Свердловской области

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