Замгубернатора Свердловской области опроверг информацию об ограничении авиасообщения

Власти Свердловской области на данный момент не рассматривают меры по ограничению авиасообщения. Фото: Галина Соловьёва.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ, о введении ограничения авиасообщения из-за роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, власти региона на данный момент не рассматривают подобные меры.

"В настоящий момент региональный оперативный штаб не рассматривает и не готовит каких-либо предложений по ограничению полетов как из Екатеринбурга, так и в Екатеринбург. Федеральный оперативный штаб также не обсуждает с регионом какие-либо запреты на авиаперевозки", - передаёт слова замгубернатора региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Павел Креков подчеркнул, что если люди будут строго соблюдать предписанные меры безопасности в аэропорту Кольцово и на борту авиалайнера, они смогут безопасно совершать перелёты.

Напомним, что в Свердловской области суточная заболеваемость коронавирусом растёт уже шестой день подряд - с 14 октября. За прошедшие 24 часа на Среднем Урале было выявлено 249 новых случаев заражения COVID-19.

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