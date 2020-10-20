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Общество / Авто и транспорт
20 октября 2020, 10:39

РЖД вводят скидки на билеты в плацкартные вагоны до конца года

поезд

В акции участвуют поезда, отправляющиеся в путь с 21 октября по 24 декабря. Фото: Владимир Мартьянов.

С завтрашнего дня россияне смогут приобрести билеты в плацкартные вагоны со скидкой 40%. В акции участвуют поезда формирования АО «Федеральная пассажирская компания», отправляющиеся в путь с 21 октября по 24 декабря.

Как отмечается на сайте ОАО «РЖД», скидка действует при покупке билетов на верхние боковые места (№38-54) и верхние места №34 и 36. Чтобы воспользоваться скидкой, пассажиры должны оформить проездные документы не позднее чем за три  дня до отправления поезда.

Напомним, ранее РЖД ввели скидки на билеты в вагоны купе. Они действуют также по 24 декабря.

Областная газета Свердловской области

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РЖД вводят скидки на билеты в плацкартные вагоны до конца года