В Екатеринбурге на месяц закроют одну из улиц в районе Южного автовокзала

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по участку улицы Уктусская. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по одной из улиц в микрорайоне "Автовокзал". Ограничение будет действовать в течение месяца — с 9 ноября по 9 декабря.

Как сообщает пресс-служба администрации уральской столицы, проезд будет закрыт в районе дома №31 по улице Уктусской. Там будут перекладывать канализационную сеть. Работами займётся ООО «СЗ «СКОН-СТРОЙ».

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, с 26 октября в Екатеринбурге тоже на месяц запретят проезд по улице Каширской. На участке от улицы Стачек до переулка Механического будут проводить работы по обустройству трубопровода, канализации и водопроводных сетей.