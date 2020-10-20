Ограничение движения по мосту на улице Реактивная в Екатеринбурге продлили ещё на месяц

Проезд по данному участку будет закрыт до 30 ноября. Фото: Галина Соловьёва.

ООО "Бридж" продлевает ​​​​​ограничение движения по мосту на улице Реактивная в районе посёлка Кольцово ещё на месяц. Проезд по данному участку будет закрыт до 30 ноября.

По информации пресс-службы администрации уральской столицы, продление сроков закрытия движения связано с нехваткой времени на реконструкцию участка. Автомобилистов Екатеринбурга просят с пониманием отнестись к продлению ограничения и планировать маршрут с учётом действующих перекрытий.

Фото: карта перекрытий

Напомним, что движение по мосту закрыто с 1 августа. Кроме того, сегодня стало известно о ещё одном перекрытии улицы в Екатеринбурге - движение по ул. Уктусская, которая находится в микрорайоне "Автовокзал", ограничат на период с 9 ноября по 9 декабря.