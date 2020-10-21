Из Кольцово станут чаще летать самолёты в Казань, Самару и Нижневартовск

В екатеринбургском аэропорту Кольцово увеличивается количество полётов в Казань, Самару и Нижневартовск. Фото: Галина Соловьёва.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово увеличивается количество полётов в Казань, Самару и Нижневартовск. Рейсы будет выполнять авиакомпания «РусЛайн» на самолёте Bombardier CRJ200, вмещающем до 50 пассажиров.

С 25 октября перевозчик начнёт летать по маршруту Екатеринбург — Казань во все дни недели, кроме субботы, а не только по вторникам и четвергам, как сейчас. Отправление запланировано на 21:00. Пассажиры будут находиться в пути 1 час 35 минут. Также в настоящее время прямые рейсы в столицу Татарстана выполняет авиакомпания UVT aero, передаёт пресс-служба аэропорта.

Количество рейсов в Нижневартовск в ближайшее время возрастёт с трёх до пяти. С 25 октября они будут осуществляться по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям (время вылета в разные дни разное). Продолжительность полёта составит 1 час 55 минут.

С 26 октября рейсы Екатеринбург – Самара будут выполняться шесть раз в неделю, вместо четырёх (во все дни, кроме субботы). В среду и воскресенье самолёт будет вылетать из Кольцово в 17:55, а в другие дни – в 16:30. Время в пути составит 1 час 30 минут.

Напомним, ранее “Областная газета” сообщала о том, что в Кольцово также увеличилось число рейсов в Ноябрьск, Воронеж и Оренбург.