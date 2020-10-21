В Екатеринбурге автобус №76 снова изменит свой маршрут

В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса №76. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге ещё на один день изменится маршрут автобуса №76. Это произойдёт в субботу, 24 октября.

В этот день при движении в сторону СТЦ «Мега» автобус будет курсировать по улицам Фурманова, Московской, Островского и Волгоградской. Остановку «Московская» перенесут на улицу Московскую в сторону Волгоградской, а остановки «Чкалова — Шаумяна» и «Хасановская» временно отменят, передаёт сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».

Фото: 2gis

Изменение схемы движения связано со строительством теплосети на улице Шаумяна (на участке от улицы Фурманова до дома №65 по улице Шаумяна).

Напомним, на прошлой неделе — с 13 по 15 октября — автобус №76 уже менял свой маршрут. Он был скорректирован таким же образом и по той же причине.