В Нижнем Тагиле трамваи вернулись на проспект Мира

В Нижнем Тагиле возобновилось движение трамваев по проспекту Мира и улице Победы. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня в Нижнем Тагиле возобновилось движение трамваев по проспекту Мира и улице Победы. Ранее участок трамвайных путей от улицы Циолковского до кольца «Приречный микрорайон» было закрыто ради ремонта путепровода по проспекту Мира через улицу Серова.

Как сообщает пресс-служба МУП «Тагильский трамвай», с 22 октября на привычный маршрут выйдут трамваи №3 и №8, а курсирование трамваев №2 и №4 возобновится позднее. До их возвращения временный маршрут №9 ВМЗ — пр. Ленина — Тагилстрой сохранится.

В связи с возобновлением курсирования трамвая №3 временный маршрут №15П ГГМ — Выя — Приречный микрорайон отменяется, зато возобновляется вечерний рейс трамвая №15, который будет ходить по маршруту: ГГМ — пр. Ленина — пр. Мира — Красный Камень — Выя — ул. Островского — пр. Ленина — Новая Кушва.

Напомним, как писала ранее «Областная газета», движение электротранспорта по проспекту Мира и улице Победы в Нижнем Тагиле закрыли 15 июня. Тогда планировалось, что вернуться на маршруты трамваи смогут до 1 сентября.