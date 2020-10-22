В Екатеринбурге закрытие улицы Совхозная продлили до конца ноября

В Екатеринбурге продлили период закрытия улицы Совхозная, где ведётся строительство трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Дорога будет недоступна для проезда до 30 ноября.
Речь идёт об участке от улицы Шефская до улицы Тепличная.
О продлении срока закрытия улицы, расположенной на Эльмаше, сообщила пресс-служба администрации города.
Напомним, движение транспорта по Совхозной закрыли 8 октября. Изначально предполагалось, что ограничение продлится до 9 ноября.
Ранее «Областная газета» рассказывала о ходе строительства трамвайной ветки, которая соединит Екатеринбург с Верхней Пышмой. Срок сдачи этого объекта назначен на 15 декабря 2020 года.
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