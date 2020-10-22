Темы дня

Общество / Авто и транспорт
22 октября 2020, 14:19

В Екатеринбурге закрытие улицы Совхозная продлили до конца ноября

знак "дорожные работы"

Участок улицы Совхозная будет недоступен для проезда до 30 ноября. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге продлили период закрытия улицы Совхозная, где ведётся строительство трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Дорога будет недоступна для проезда до 30 ноября.

Речь идёт об участке от улицы Шефская до улицы Тепличная.

Фото: 2gis

О продлении срока закрытия улицы, расположенной на Эльмаше, сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, движение транспорта по Совхозной закрыли 8 октября. Изначально предполагалось, что ограничение продлится до 9 ноября.

Ранее «Областная газета» рассказывала о ходе строительства трамвайной ветки, которая соединит Екатеринбург с Верхней Пышмой. Срок сдачи этого объекта назначен на 15 декабря 2020 года.

Читайте также:

Ограничение движения по мосту на улице Реактивная в Екатеринбурге продлили ещё на месяц.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.10.2020, 14:50 / Общество
Дмитрий Полянин стал «Главным редактором года» проекта «Золотой фонд прессы-2020»
22.10.2020, 14:45 / Общество
Министр здравоохранения РФ уходит на самоизоляцию
22.10.2020, 14:30 / Спорт
Иван Штырков дал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэйджи
22.10.2020, 14:19 / Общество
В Екатеринбурге закрытие улицы Совхозная продлили до конца ноября
22.10.2020, 14:05 / Общество
Пенсионерка из Екатеринбурга отдала брачному аферисту 1,1 миллиона рублей