Сысертские автобусы можно отслеживать онлайн

Весной администрация Сысерти объявила конкурс лучших идей стилизации новых маршрутов. Вот как выглядит один из автобусов. Фото: «Сысертские вести»

В Сысерти появилась интерактивная карта внутримуниципальных маршрутов общественного транспорта. Сервис позволяет в режиме онлайн видеть, где находится нужный автобус и через сколько минут он придёт на нужную остановку.

Восемь новых автобусных маршрутов, соединяющих город с другими населёнными пунктами муниципалитета, запустили в июле. Обслуживает их МУП «Сысертское АТП».

Как рассказал директор предприятия Игорь Михайлов, автобусы оснастили системами спутникового мониторинга и почти сразу же начали тестировать приложение, а месяц назад его опубликовали в открытом доступе. Пассажиры могут видеть все автобусы, которые в данный момент выполняют рейс.

Одновременно было создано ещё одно приложение – для внутреннего пользования. Оно позволяет детально фиксировать всё, что происходит на маршрутах – координаты расположения автобусов, направление и скорость движения, расход топлива. На основе собранной информации принимаются дальнейшие решения по оптимизации маршрутов.

-Б удем добавлять новые остановки и вносить изменения во времени. Один из маршрутов – № 155А от Сысерти до Первомайского – будет продлён до Большого Истока, – сообщил Игорь Михайлов. – Также прорабатываем новый городской маршрут, который будет курсировать с периодичностью в 20 минут – сейчас автобусы ходят по круговому маршруту с интервалом в 40 минут.

Кстати Год назад «Облгазета» рассказывала о мобильном приложении «Транспорт ЕК». Анонсировали, что в нём можно будет следить за расписанием и прогнозами прибытия межмуниципальных автобусов, а также отправлять свои замечания и предложения по работе перевозчиков в региональный минтранс. К сожалению, «Транспорт ЕК» не стал предметом первой необходимости у пассажиров – за всё время его установили чуть больше тысячи свердловчан, а средняя оценка, которую пользователи выставили ему в магазине приложений для смартфонов, – 1,8 балла из пяти.

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