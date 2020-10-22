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Общество / Авто и транспорт
22 октября 2020, 16:15

Свердловчан предупредили о гололёде на федеральных трассах

Заснеженная трасса

Водителям также напоминают о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю. Фото: Алексей Кунилов.

Автомобилистов Свердловской, Тюменской и Курганской областей, а также жителей ХМАО предупреждают о высокой вероятности возникновения гололёда на федеральных трассах. Водителям также напоминают о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю.

Как говорится в сообщении ФКУ "Уралуправтодор", на федеральные трассы для предотвращения гололёда выйдут 210 единиц дорожной техники. В связи с этим автомобилистов просят отнестись с пониманием к процессу уборки снега и не создавать помех для спецмашин.

О непогоде также предупреждает Госавтоинспекция Екатеринбурга.

"Для Урала с резким континентальным климатом нередки перепады температуры, резкий рост влажности воздуха и выпадение большого количества осадков. Это требует от участников движения регулярной смены поведения на дороге", - сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, сегодня утром "Областная газета" сообщала, что в большинстве районов Среднего Урала в ближайшие дни выпадет снег, в том числе и в Екатеринбурге. Температура воздуха ночью составит -9...-4 °С, а днём столбики термометров поднимутся до 0...+5 °С.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды на 22, 23 и 24 октября можно здесь.

Областная газета Свердловской области

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