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Общество / Авто и транспорт
22 октября 2020, 16:33

На Среднем Урале за три дня выявили более 3 тысяч нарушений ПДД пешеходами

В Свердловской области подвели итоги акции «Безопасная дорога».

В Свердловской области подвели итоги акции «Безопасная дорога». Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области подвели итоги акции «Безопасная дорога». За три дня сотрудниками полиции выявлено 3 246 нарушений правил дорожного движения среди пешеходов.

Как рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, профилактическое мероприятие проходило в регионе с 19 по 21 октября. В нём было задействовано 820 сотрудников Госавтоинспекции. Помимо пешеходов, которые переходили дорогу в запрещённых местах, нарушителями стали 825 водителей, которые не пропустили пешеходов в установленном для перехода месте.

В частности, 19 октября в ГИБДД Краснотурьинска поступила видеозапись с регистратора, на которой зафиксировано грубое нарушение в зоне пешеходного перехода автомобилем Toyota Avensis. Как выяснили сотрудники ГИБДД, за рулём находился 25-летний местный житель, который не стал отрицать факт нарушения, пояснив, что очень спешил. Водителя привлекли к ответственности за выезд на встречку по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ и за непредоставление преимущества в движении пешеходу по ст.12.18 КоАП РФ. Материал направлен в мировой суд Краснотурьинска.

В ГИБДД отметили, что следующий этап оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» пройдёт с 1 по 4 ноября.

Областная газета Свердловской области

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