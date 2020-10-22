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22 октября 2020, 19:04

На Среднем Урале выберут «АвтоЛеди-2020»

Автоледи-2020

Мероприятие приурочено к Всероссийскому Дню автомобилиста. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге в ближайшие выходные пройдут областные соревнования «АвтоЛеди 2020». Мероприятие приурочено к Всероссийскому Дню автомобилиста.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, турнир по автомногоборью среди женщин-водителей состоится в воскресенье, 24 октября, на территории Екатеринбург-Арены. Принять участие в конкурсе сможет любая автолюбительница, обладающая действующим водительским удостоверением категории «В». Участие в соревнованиях бесплатное.

Состязаться женщины будут на автомобилях с механической коробкой передач, которые предоставят организаторы.

Помимо непосредственно демонстрации навыков вождения, в этом году девушки представят на «Творческий конкурс» защитные маски на тему безопасности дорожного движения, созданные своими руками.

Добавим, что в связи с эпидемиологической обстановкой на соревнования будут допущены участницы только в средствах защиты дыхательных путей, перчатках и не имеющие медицинских противопоказаний

Областная газета Свердловской области

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