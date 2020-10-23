На заледеневшие улицы Екатеринбурга высыпали 25 тонн щебня

В ночь с 22 на 23 октября на уборку улиц от льда и снега вышли 107 единиц спецтехники. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге минувшей ночью коммунальные службы боролись с гололёдом. Для обработки дорог и тротуаров применили 67 тонн противогололёдных материалов и 25 тонн мелкофракционного щебня.

По данным комитета благоустройства городской администрации, в ночь с 22 на 23 октября на уборку улиц от льда и снега вышли 107 единиц спецтехники, в том числе тракторы, самосвалы, фронтальные погрузчики, комбинированные дорожные машины, а также 65 дорожных рабочих.

Накануне в уральской столице выпал снег, а столбики термометров опустились до отрицательных значений. В результате на улицах города образовался гололёд.

В пресс-службе мэрии отмечают, что на сегодняшний день вся дорожно-уборочная техника в городе переоборудована для работы по зимнему регламенту и готова к эксплуатации на случай ухудшения погодных условий.

Напомним, ранее дорожные службы предупредили автомобилистов Свердловской области о высокой вероятности возникновения гололёда на федеральных трассах. Водителям также напомнили о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю.

Добавим, что по прогнозам синоптиков, конец недели на Среднем Урале будет снежным. Также ожидаются заморозки до -9 °С и гололёд.