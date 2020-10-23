Темы дня

Общество / Авто и транспорт
23 октября 2020, 13:15

Кольцово переходит на осенне-зимнее расписание

Кольцово зимой

25 октября аэропорт Кольцово перейдёт на осенне-зимнее расписание полётов. Фото: Евгения Скачкова.

Аэропорт Кольцово перейдёт на осенне-зимнее расписание полётов 25 октября. Новый сезон начнётся без международных рейсов.

Зато количество внутрироссийских направлений, по которым из Екатеринбурга будут выполняться регулярные рейсы, увеличится до 47 (в прошлом году в это время осуществлялись полёты в 42 города страны).

"Уральские авиалинии" станут единственными, кто предоставит уральцам возможность улететь в Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Хабаровск и Читу. Другой базовый перевозчик Кольцово — компания Red Wings – будет выполнять рейсы по девяти региональным маршрутам, в том числе в Волгоград, Нижний Новгород, Саратов, Кемерово и Махачкалу.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, в осенне-зимнем расписании сохранятся рейсы на российские курорты. Так, самолёты в Сочи будут летать до 16 раз в неделю, в Симферополь – до семи, в Минеральные Воды – до трёх. Ещё два рейса еженедельно будут доставлять уральцев в Горно-Алтайск.

Кроме того, в Кольцово станет больше рейсов в Казань, Самару, Нижневартовск,Оренбург, Воронеж и Ноябрьск. Ранее "Областная газета" уже рассказывала об этом.

Несмотря на то что международное авиасообщение из уральской столицы по-прежнему остаётся закрытым, улететь за границу из Кольцово можно транзитными рейсами через Ростов-на-Дону, Самару и Казань. Эти рейсы обслуживают авиакомпании Azur air, SmartAvia, Red Wings и Royal Flight. С 1 августа на таких рейсах перевезено более 50 тыс. пассажиров.

Подробнее о том, в какие страны и на каких условиях туристы могут улететь до конца года, "Областная газета" рассказала в одном из материалов в свежем номере. Также материал о путешествиях в условиях пандемии можно прочитать по ссылке.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.10.2020, 15:37 / Общество
Свердловские спасатели выпустили предупреждение о непогоде 24 октября
23.10.2020, 15:18 / Общество
В бухте Находка в Приморском крае зафиксирован разлив нефтепродуктов
23.10.2020, 15:11 / Спорт
Свердловские фигуристы стартуют на третьем этапе Кубка России
23.10.2020, 14:57 / Общество
«Областная газета» стала победителем Всероссийского конкурса на тему 75-летия Победы
23.10.2020, 14:43 / Спорт
У Шурманова повысился статус в Российском студенческом спортивном союзе