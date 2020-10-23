Кольцово переходит на осенне-зимнее расписание

25 октября аэропорт Кольцово перейдёт на осенне-зимнее расписание полётов. Фото: Евгения Скачкова.

Аэропорт Кольцово перейдёт на осенне-зимнее расписание полётов 25 октября. Новый сезон начнётся без международных рейсов.

Зато количество внутрироссийских направлений, по которым из Екатеринбурга будут выполняться регулярные рейсы, увеличится до 47 (в прошлом году в это время осуществлялись полёты в 42 города страны).

"Уральские авиалинии" станут единственными, кто предоставит уральцам возможность улететь в Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Хабаровск и Читу. Другой базовый перевозчик Кольцово — компания Red Wings – будет выполнять рейсы по девяти региональным маршрутам, в том числе в Волгоград, Нижний Новгород, Саратов, Кемерово и Махачкалу.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, в осенне-зимнем расписании сохранятся рейсы на российские курорты. Так, самолёты в Сочи будут летать до 16 раз в неделю, в Симферополь – до семи, в Минеральные Воды – до трёх. Ещё два рейса еженедельно будут доставлять уральцев в Горно-Алтайск.

Кроме того, в Кольцово станет больше рейсов в Казань, Самару, Нижневартовск,Оренбург, Воронеж и Ноябрьск. Ранее "Областная газета" уже рассказывала об этом.

Несмотря на то что международное авиасообщение из уральской столицы по-прежнему остаётся закрытым, улететь за границу из Кольцово можно транзитными рейсами через Ростов-на-Дону, Самару и Казань. Эти рейсы обслуживают авиакомпании Azur air, SmartAvia, Red Wings и Royal Flight. С 1 августа на таких рейсах перевезено более 50 тыс. пассажиров.

Подробнее о том, в какие страны и на каких условиях туристы могут улететь до конца года, "Областная газета" рассказала в одном из материалов в свежем номере. Также материал о путешествиях в условиях пандемии можно прочитать по ссылке.