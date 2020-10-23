Где на Урале самый дорогой проезд в общественном транспорте?

Екатеринбургское метро - не только самый дорогой вид транспорта в УрФО. Он ещё и эксклюзивный: в других областных центрах региона такого нет. Фото: Галина Соловьёва

"Облгазета" продолжает серию материалов о тарифах в уральских регионах. В сегодняшнем материале рассказываем, сколько стоит проезд в общественном транспорте Екатеринбурга, Кургана, Челябинска и Тюмени.

В Екатеринбурге самый дорогой проезд, как, наверное, читатели и догадывались. В столице Урала одна поездка за наличный расчёт обойдётся в трамвае, троллейбусе, автобусе или маршрутке в 28 рублей, а в метро - и вовсе в 32 рубля.

Руководитель Центра развития и размещения производительных сил Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, доктор технических наук Михаил Петров так прокомментировал высокую стоимость проезда в екатеринбургском метро:

- Были понесены некоторые излишние затраты на такое небольшое метро, состоящее из одной линии. Планируемые затраты были превышены, в том числе, из-за сложных горно-геологических условий. Кроме того, пассажиропоток в екатеринбургском метро невысок. Строительство двух других проектируемых линий. Если бы были построены три линии, как планировалось изначально, и действующая линия была бы продлена на юг дальше станции Ботанической, пассажиропоток бы возрос и стоимость проезда удалось бы снизить.

Михаил Петров также пояснил, что высокая стоимость проезда в наземном транспорте Екатеринбурга связана с высокой платежеспособностью населения:

- Поэтому у транспортников есть возможность повышать стоимость проезда, что вряд получилось бы в другом городе. В то же время за счёт высокой платёжеспособности пассажиров, не стоит искать оправдание не очень эффективным решениям.

В Кургане разница в цене проезда зависит от маршрутов: на одних он сохраняется в размере 23 рублей, на других не так давно был повышен до 25. Стоит отметить, что электротранспорта в Кургане нет: как нам пояснили в МКУ "Транспортное управление города Кургана", трамваев в городе никогда не было. А троллейбусы в городе были, они существовали почти 50 лет - с ноября 1965 по апрель 2015 года. Сейчас, спустя пять лет, речи о его возобновлении не ведётся. Курганцы грустят о рогатом электродруге: во ВКонтакте есть даже группа, посвящённая курганскому троллейбусу.

При этом, как рассказали в городском транспортном управлении, маршруток в городе тоже нет:

- Есть только маршрутные автобусы, - пояснили в управлении.

В Челябинске проезд в маршрутках - 25 рублей, в трамваях, автобусах и троллейбусах - 23 рубля. В то же время, в последних бывают акции, когда за проезд можно отдать всего 20 рублей. Таким образом - челябинский троллейбус - самое бюджетное транспортное средство, если сравнивать с другими областными столицами УрФО.

В то же время, в Челябинске уже никогда не будет метро: строительство его было начато ещё в 1992 году, и велось с переменным успехом, но в последние три-четыре года почти готовые тоннели законсервированы и потихоньку ветшают. Официальных версий две: первая - внезапно оказалось, что недра уральского мегаполиса непригодны для такого строительства; вторая - денег на завершение проекта всё равно не хватит.

Впрочем, урбанисты привели вполне логичное обоснование этой истории: столице Южного Урала метро не нужно, поскольку завод ЧТЗ уже практически не работает. А изначально метро якобы планировалось именно затем, чтобы доставлять рабочих на тракторный завод, расположенный в восточной части города, из спальных районов.

Столица Западной Сибири не сильно отстаёт от Екатеринбурга: в Тюмени проезд во всех видах транспорта стоит 27 рублей. Раз в год тариф стабильно повышают: в прошлом году он составлял 26 рублей, а с 1 января 2021 года тариф поднимется до 28 рублей.

Таким образом, самый дорогой проезд в уральском транспорте - в екатеринбургском метро. Екатеринбург держит первенство и по самому дорогому проезду в других видах транспорта. Следом идёт Тюмень, а третье место поделили между собой Курган и Челябинск - если не принимать во внимание челябинские акции по снижению цены проезда.