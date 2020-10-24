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24 октября 2020, 11:30

РЭО свердловской ГИБДД возвращается к работе по предварительной записи

регистрация транспорта в ГИБДД

Граждане, желающие зарегистрировать транспорт, будут обслуживаться по предварительной записи. Фото: Алексей Кунилов.

С 27 октября свердловчане, желающие зарегистрировать транспортное средство в ГИБДД, будут обслуживаться по предварительной записи. Приём в порядке живой очереди тоже будет проводиться, но только при определённых условиях.

Как рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, во вторник регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО) на Чкалова, 1 начнёт осуществлять работу с заявителями преимущественно по записи через портал госуслуг.

При наличии свободного времени приём сотрудники смогут проводить и в порядке живой очереди. Важным условием для этого является соблюдение дистанции. Кроме того, от заявителей требуют ношения защитных масок и перчаток. Граждан, у которых на входе зафиксируют повышенную температуру тела, в здание не пустят.

Напомним, ранее свердловская Госавтоинспекция уже переводила РЭО на работу по предварительной записи. Это произошло в марте, когда пандемия коронавируса только добралась до Свердловской области.

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