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Общество / Авто и транспорт
25 октября 2020, 10:24

Евгений Куйвашев поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с праздником

Кондуктор

Губернатор напомнил, что сегодня города и сёла региона связывают свыше 500 междугородных и пригородных маршрутов, по которым ездят порядка 2 тыс. автобусов. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня, 25 октября, в России отмечается профессиональный праздник - День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Уральцев, занятых в этой отрасли, поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава Среднего Урала заявил, что автотранспортная отрасль играет важную роль в социально-экономическом развитии субъектов РФ и всей страны. Он подчеркнул, что стабильная работа предприятий, уровень деловой активности и инвестиционной привлекательности, качество жизни свердловчан и их мобильность зависит от надёжного автомобильного сообщения.

По его словам, одним из приоритетных направлений в деятельности региональной власти является модернизация и развитие автотранспортной отрасли, повышение экологичности и безопасности транспортных перевозок. Губернатор напомнил, что сегодня города и сёла региона связывают свыше 500 междугородных и пригородных маршрутов, по которым ездят порядка 2 тыс. автобусов.

Кроме того, Евгений Куйвашев вновь напомнил о том, что в условиях пандемии коронавируса пассажиры общественного транспорта должны надевать маски, чтобы обезопасить жизнь родственников, близких и земляков в целом.

"Уважаемые работники автомобильной отрасли: водители, ремонтники, диспетчеры, кондукторы, руководители предприятий! Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственность, надёжное транспортное обслуживание нужд экономики и социальной сферы, весомый вклад в повышение качества жизни уральцев", - подытожил губернатор.

Также работников автомобильного и городского пассажирского транспорта поздравила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

"Желаю всем, кто связал свою жизнь с этой профессией, крепкого здоровья, семейного благополучия, успешной работы и счастливого пути! Надеюсь, что профессионализм и современные технические знания помогут справиться со всеми задачами, которые стоят перед транспортной отраслью!", - говорится в поздравлении Людмилы Бабушкиной.

Прочитать полные тексты поздравлений можно в номере "Областной газеты" за 24 октября.

Областная газета Свердловской области

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