Аэропорт Кольцово вошёл в перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе

Список пограничных пунктов, через которые можно пересекать границу по электронной визе, состоит из 29 пунктов. Фото: Евгения Скачкова.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил список пограничных пунктов, через которые можно пересекать границу по электронной визе. В данный перечень вошёл международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.

Согласно распоряжению Правительства, список состоит из 29 пунктов. Помимо Кольцово в их числе значатся международные аэропорты в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Красноярске, Краснодаре, Белгороде, Самаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Среди автомобильных пунктов пропуска значатся шесть погранпунктов в Калининградской области - это Багратионовск, Советск, Гусев, Мамоново (Гжехотки и Гроново), Морское. Пересечь границу по электронной визе также можно через четыре морских пункта: Пассажирский порт Санкт-Петербург, Большой порт Санкт-Петербург, Зарубино и Владивосток. Уточняется, что список будет расширяться по мере оснащения погранпуктов современным оборудованием.

Публикуем полный текст документа, опубликованного на сайте кабмина:

Фото: сайт Правительства РФ

Напомним, в конце июля Правительство РФ расширило список пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе. А 7 октября Михаил Мишустин подписал документ, об утверждении перечня стран, граждане которых смогут оформить электронную визу на въезд в Россию в 2021 году. В список вошли 52 государства.