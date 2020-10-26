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Общество / Авто и транспорт
26 октября 2020, 11:00

Россиянам предоставили скидки 50% на проезд в поездах в ноябре

поезд зимой

В России вводят скидки 50% на проезд в поездах дальнего следования в ноябре. Фото: Галина Соловьёва.

В России вводят скидки 50% на проезд в поездах дальнего следования в ноябре. Приобрести билеты по акции можно в период по 5 или 6 ноября в зависимости от выбранного направления.

Как отмечается на сайте ОАО «РЖД», скидки действуют при оформлении билетов на верхние места в купейных вагонах определённых поездов. В акции участвуют порядка 300 железнодорожных составов.

В их числе есть поезда из Екатеринбурга — №071(Е) в Санкт-Петербург, №603(Е) в Соликамск, №610(Е) в Устье-Аху, №245(Е) в Кисловодск, №337(Е) в Приобье и обратно.

Отметим, что в этих поездах пассажирам доступно разное количество мест. Например, в фирменном поезде до Санкт-Петербурга «Демидовский экспресс» отправлением 3 ноября на данный момент не распродано всего семь билетов, которые можно приобрести со скидкой, а в поезде до Кисловодска отправлением 2 ноября — целых 28.

Напомним, ранее РЖД ввели скидки 40% на билеты в плацкартные вагоны. В акции участвуют поезда, отправляющиеся в путь с 21 октября по 24 декабря.

Областная газета Свердловской области

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