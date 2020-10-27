В Кольцово отменили вылеты и прибытия нескольких рейсов

Возможно, причиной отмен и задержек рейсов стала непогода в Екатеринбурге. Фото: Евгения Скачкова.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменены или задерживаются сразу несколько рейсов. Это касается как вылетающих из уральской столицы бортов, так прибывающих в неё.

По данным онлайн-табло Кольцово, из Екатеринбурга отменены рейсы в Бишкек, Москву (SU-1405 и SU-1409) и Сочи. Кроме того, задержаны вылеты самолётов в Санкт-Петербург (DP-516), Оренбург (О7-86), Москву (N4-174) и Сургут (UT-1112). Последний отложен более чем на 14 часов: он должен был отправиться в путь ещё вчера в 21:30, но его время вылета перенесли на сегодня на 11:40.

Фото: онлайн-табло Кольцово

Также отменены рейсы, которые должны были прибыть в Кольцово. Это самолёты из Москвы, Сочи, Хельсинки и Бишкека. Позднее чем заявлено в расписании в Екатеринбург прибудут воздушные судна из Москвы N4-173 (не в 3:55, а в 10:10) и Уфы UT-106 (в 10:30 вместо вчерашних 20:40).

Фото: онлайн-табло Кольцово

Причиной отмен и задержек рейсов стали непростые погодные условия в Екатеринбурге. Ранее спасатели продлили предупреждение о непогоде на сегодня. По прогнозу синоптиков, 27 октября на территории Свердловской области ожидается снегопад, метель и сильный ветер с порывами до 25-27 м/с.

"Сегодня утром два рейса ушли на запасной аэродром в Уфу. Это рейсы N4-173 из Москвы и DP-515 из Санкт-Петербурга. Рейсы отменены решением авиакомпаний. С пассажирами работают представители перевозчиков. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на приём и отправку воздушных судов", - рассказали "Областной газете" в пресс-службе Кольцово.