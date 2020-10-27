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Общество / Авто и транспорт
27 октября 2020, 10:49

У двух екатеринбуржцев арестовали BMW и Chrysler за долги

судебные приставы

Обнаружить должников судебным приставам и инспекторам налоговой службы удалось в ходе совместного рейда. Фото: Александр Зайцев.

Житель Екатеринбурга погасил долги по фискальным платежам после того, как на его автомобиль BMW 630I был наложен арест. Обнаружить должника судебным приставам и инспекторам налоговой службы удалось в ходе совместного рейда.

Вместе с владельцем BMW был выявлен ещё один гражданин, накопивший подобные долги. У него в собственности значился автомобиль Chrysler 300C.

На двоих жители уральской столицы задолжали более 811 тыс. рублей. Граждан предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, а на их автомобили были составлены акты описи и ареста.

Однако это повлияло только на одного из должников. Боясь лишиться своего BMW, он сразу полностью погасил задолженность, передаёт пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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