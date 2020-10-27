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Общество / Авто и транспорт
27 октября 2020, 14:13

На Среднем Урале организована проверка по факту задержки 16 поездов

грузовой поезд зимой

Из-за обрыва линии электропередачи были задержаны шесть пассажирских и десять грузовых поездов. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области из-за обрыва линии электропередачи задержались 16 поездов. По данному факту организована проверка.

Инцидент произошёл сегодня на перегоне Грязновская — Богданович. Там на ЛЭП упало дерево. Это привело к сбоям в работе семафоров. Были задержаны шесть пассажирских и десять грузовых поездов, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В настоящее время железнодорожное сообщение на данном участке восстановлено. По факту произошедшего организована проверка. Как сообщала ранее «Областная газета», сегодня из-за сильного снега и порывов ветра в Свердловской области без электричества остались около 5 тысяч человек, в том числе в Богдановичском ГО.

Кроме того, непогода привела и к трудностям в работе аэропорта Кольцово. Из-за сложных метеоусловий некоторые рейсы были направлены на запасной аэродром.

Областная газета Свердловской области

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