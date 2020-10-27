Из-за сильного ветра в Екатеринбург вовремя не прилетели более 600 пассажиров

Непогода в Екатеринбурге нарушила планы 628 пассажиров. Фото: Владимир Мартьянов.

Неблагоприятные погодные условия в Екатеринбурге нарушили планы 628 пассажиров. Из-за сильного бокового ветра самолётам, летевшим в уральскую столицу, пришлось уходить на запасные аэродромы.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, речь идёт о пяти воздушных судах, выполнявших рейсы 26 и 27 октября. Два самолёта направлялись в Кольцово из Москвы, один из них совершил посадку в Казани, другой — в Уфе. Два лайнера вылетели из Санкт-Петербурга, а вместо Екатеринбурга сели в Перми и Уфе. Ещё один борт отправился из столицы Башкирии, но после вылета ему пришлось вернуться обратно.

В сумме на борту этих самолётов находились 628 пассажиров, большая часть из них летела в Екатеринбург из Москвы.

Ситуация, связанная с задержками рейсов, находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.

Ранее «Областная газета» сообщала о том, что утром некоторые рейсы, летевшие в Екатеринбург, ушли на запасной аэродром. Рейсы были отменены решением осуществлявших их авиакомпаний. С пассажирами работали представители перевозчиков.

Напомним, сегодня на Среднем Урале также задержались 16 поездов. Причиной этого стал обрыв линии электропередачи.