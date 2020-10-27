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Общество / Авто и транспорт
27 октября 2020, 16:02

В Екатеринбурге началась подготовка к строительству трамвайной линии в микрорайон Солнечный

Плановые мероприятия пройдут в рамках реализации муниципальной программы «Столица».

Плановые мероприятия пройдут в рамках реализации муниципальной программы «Столица». Фото: Яндекс. Карты.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился начать подготовку земельных участков для реконструкции ул. 2-й Новосибирской и Лучистой со строительством трамвайной линии от кольца на улице Окружной. Плановые мероприятия пройдут в рамках реализации муниципальной программы «Столица».

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, в ходе подготовки «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку» заключит соответствующие соглашения с правообладателями земельных участков.

Результатом соглашения станет закрепление необходимых для строительства земельных участков в составе муниципальной казны.

Напомним, как сообщала «Областная газета»,  власти города планируют расширить дорогу к микрорайону Солнечный до четырёх полос. Ранее глава города утвердил проект планировки и межевания территории для реконструкции ул. 2-й Новосибирской и Лучистой, от ул. Окружной до Нескучной.

Вдоль ул. Лучистой и 2-й Новосибирской будут проложены трамвайные пути - от действующего трамвайного кольца на улице Окружной до проектируемого кольца возле перекрёстка Лучистой - Чемпионов. В однопутном исчислении длина путей составит 1 751 метр.

Для разработки проектной документации между Управлением капитального строительства Екатеринбурга и Акционерным обществом «Трест Уралтрансспецстрой» уже заключён муниципальный контракт.

Областная газета Свердловской области

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