Темы дня

Общество / Авто и транспорт
28 октября 2020, 13:39

В Екатеринбурге продлили закрытие движения по улице Чкалова

Ограничение будет действовать до 2 ноября.

Ограничение будет действовать до 2 ноября. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге энергетики продлили закрытие движения транспорта по ул. Чкалова. Ограничение будет действовать до 2 ноября.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, речь идёт об участке от ул. Фурманова до дома № 29 на ул. Чкалова. Перекрытие связано со строительством тепловой сети. Работы проводит АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».

На время ограничений движение транспорта будет направлено по ул. Фурманова, Шаумяна и Волгоградской.

Водителей призвали учитывать данную информацию при планировании поездок, а также обращать внимание на новые установленные знаки и указатели.

Напомним, ранее сообщалось, что участок от ул. Фурманова до Волгоградской перекроют с 16 по 22 октября. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.10.2020, 13:39 / Общество
В Екатеринбурге продлили закрытие движения по улице Чкалова
28.10.2020, 13:37 / Общество
В Екатеринбурге приостановили деятельность незаконной газозаправочной станции
28.10.2020, 13:24 / Общество
В 2020 году на Среднем Урале ликвидировали вдвое больше природных пожаров, чем в 2019-м
28.10.2020, 13:21 / Общество
В России обновлён рекорд суточной смертности от COVID-19
28.10.2020, 13:10 / Спорт
Ещё три свердловских спортсмена стали заслуженными мастерами спорта