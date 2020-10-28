В Екатеринбурге продлили закрытие движения по улице Чкалова

Ограничение будет действовать до 2 ноября. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге энергетики продлили закрытие движения транспорта по ул. Чкалова. Ограничение будет действовать до 2 ноября.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, речь идёт об участке от ул. Фурманова до дома № 29 на ул. Чкалова. Перекрытие связано со строительством тепловой сети. Работы проводит АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».

На время ограничений движение транспорта будет направлено по ул. Фурманова, Шаумяна и Волгоградской.

Водителей призвали учитывать данную информацию при планировании поездок, а также обращать внимание на новые установленные знаки и указатели.

Напомним, ранее сообщалось, что участок от ул. Фурманова до Волгоградской перекроют с 16 по 22 октября.