В Екатеринбурге продлили закрытие движения по улице Чкалова

В Екатеринбурге энергетики продлили закрытие движения транспорта по ул. Чкалова. Ограничение будет действовать до 2 ноября.
Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, речь идёт об участке от ул. Фурманова до дома № 29 на ул. Чкалова. Перекрытие связано со строительством тепловой сети. Работы проводит АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».
На время ограничений движение транспорта будет направлено по ул. Фурманова, Шаумяна и Волгоградской.
Водителей призвали учитывать данную информацию при планировании поездок, а также обращать внимание на новые установленные знаки и указатели.
Напомним, ранее сообщалось, что участок от ул. Фурманова до Волгоградской перекроют с 16 по 22 октября.