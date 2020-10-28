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Общество / Авто и транспорт
28 октября 2020, 15:52

В Екатеринбурге перенесут конечную остановку автобуса №61

автобус, остановка, пассажиры

В Екатеринбурге перенесут конечную остановку автобуса №61. Фото: Галина Соловьёва.

У автобусного маршрута №61 в Екатеринбурге изменится место конечного пункта «Пехотинцев». Высаживать пассажиров будут на одноимённой остановке, расположенной на улице Пехотинцев.

Фото: 2gis

В настоящее время конечная располагается дальше, при съезде с Пехотинцев направо.

Фото: 2gis

Изменение в движении автобуса, курсирующего до остановки «40 лет ВЛКСМ», произойдёт уже завтра, 29 октября, сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».

Напомним, ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге появилась новая остановка - «Сибирский тракт». Она находится на улице Декабристов, 3.

Областная газета Свердловской области

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