Мэрию Екатеринбурга обязали утвердить проект организации дорожного движения

Администрацию Екатеринбурга обязали принять документ, определяющий постоянные схемы движения транспорта и пешеходов. Фото: Алексей Кунилов.

Прокуратура Екатеринбурга через суд обязала администрацию города принять проект организации дорожного движения. На это муниципалитету дан срок до конца 2021 года.

Как показала проверка, проведённая прокуратурой, принять обязательный документ, определяющий постоянные схемы движения транспорта и пешеходов, мэрии было предписано почти два года назад — в декабре 2018-го, однако проект до сих пор не был разработан и утверждён.

«Длительное бездействие муниципалитета по реализации возложенных законом обязанностей свидетельствовало о ненадлежащей дорожной деятельности», - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В связи с этим ведомство направило в Ленинский районный суд города иск о возложении на мэрию обязанности утвердить необходимый документ. Суд удовлетворил требования прокуратуры.