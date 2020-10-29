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Общество / Авто и транспорт
29 октября 2020, 11:30

Мэрия Екатеринбурга ищет перевозчика для пяти автобусных маршрутов

автобусы

Контракт с победителем торгов будет заключён на полгода — с 1 января по 30 июня 2021 года. Фото: Галина Соловьёва.

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на осуществление пассажирских перевозок по пяти автобусным маршрутам. Контракт с победителем торгов будет заключён на полгода — с 1 января по 30 июня 2021 года.

Как следует из документации, размещённой на портале госзакупок, новый перевозчик требуется маршрутам №5 «Восточная — Калиновский», №10 «Восточная — Изоплит», №17 «Метро «Ботаническая» - п. Рудный — Опытный завод», №19 «Метро «Площадь 1905 года» - Поликлиника (Химмаш)» и №61 «Пехотинцев — 40 лет ВЛКСМ».

На этих маршрутах предполагается использовать транспортные средства большого и особо большого класса, имеющие не менее 82 и 178 мест соответственно.

Начальная стоимость контракта составляет 29 млн 728 тыс. рублей.

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала о том, что для Екатеринбурга закупят 57 низкопольных автобусов за почти 611 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

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