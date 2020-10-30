«Уральские авиалинии» попытались запустить лоукост-проект, но сразу же от него отказались

В борьбе за пассажиров авиакомпания «Уральские авиалинии» решила попробовать себя на рынке лоукостеров. С учётом того, что фактически дешёвые перелёты по России сегодня предлагает только авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), проект казался перспективным. Но спустя несколько недель разрекламированные рейсы были отменены.

О «победных ценах «Уральских авиалиний» авиакомпания сообщила в своём Telegram-канале 24 сентября. В этот день стартовала продажа билетов от 499 рублей на рейсы из подмосковного аэропорта «Жуковский» в 8 российских городов – Казань, Воронеж, Волгоград, Архангельск, Санкт-Петербург, Пермь, Сочи и Нижневартовск. Позже появилась возможность купить аналогичные билеты из «Жуковского» в Тюмень. Старт авиасообщения был 18 октября, часть заявленных рейсов была осуществлена, но уже 24 октября на сайте авиакомпании появилось объявление об отмене рейсов. Правда, пока с 26 октября по 25 декабря этого года. При этом в «Уральских авиалиниях» сообщили: тем, кто покупал билеты на сайте авиакомпании или в мобильном приложении, деньги на карту вернут в течение 5–20 дней автоматически.

Старт авиасообщения был запланирован на 18 октября, но уже 24 октября на сайте авиакомпании появилось объявление об отмене рейсов. Правда, пока с 26 октября по 25 декабря этого года. При этом в «Уральских авиалиниях» сообщили: тем, кто покупал билеты на сайте авиакомпании или в мобильном приложении, деньги на карту вернут в течение 5–20 дней автоматически.

Кстати В январе-сентябре пассажиропоток «Уральских авиалиний» составил 90 процентов к предыдущему году. Авиакомпания выполнила 6 114 рейсов и перевезла 888 546 пассажиров. «Областная газета» заинтересовалась историей внезапного появления и стремительного исчезновения дешёвых билетов. В ответ на наш запрос в авиакомпании сообщили, что самолеты на эти рейсы оказались полупустыми, и «Уральские авиалинии» не могут позволить себе наращивать убытки. При этом представители перевозчика уточнили, что в «низкий» сезон пассажирских перевозок при сохраняющейся неопределенности, связанной с продолжающейся пандемией COVID-19, для авиакомпании «Уральские авиалинии» главной стратегической задачей остаётся эффективность деятельности. Поэтому лоукост-проект из Жуковского пришлось приостановить до весны 2021 года в связи с низким количеством проданных билетов. Как заверили «Облгазету», все денежные средства за билеты уже возвращены пассажирам. Справка «ОГ» «Уральские авиалинии» сообщили об отмене следующих рейсов в рамках проектов: U6–7781/7782 с 03.11.2020 по 24.12.2020

U6–7779/7780 с 03.11.2020 по 24.12.2020

U6–7769/7770 с 26.10.2020 по 24.12.2020

U6–7783/7784 с 03.11.2020 по 24.12.2020

U6–7773/7774 с 26.10.2020 по 24.12.2020

U6–7775/7776 с 28.10.2020 по 24.12.2020

U6–7771/7772 с 03.11.2020 по 24.12.2020

U6–7785/7786 с 03.11.2020 по 24.12.2020

U6–7019/7020 с 29.10.2020 по 25.12.2020 В то же время в авиакомпании пояснили, что нашли новый вариант для зарабатывания денег: – В период снижения эффективности пассажирских перевозок авиакомпания «Уральские авиалинии» видит альтернативу в развитии грузового направления деятельности. Мы приобрели бесценный опыт организации грузовых рейсов, наработали постоянных клиентов-заказчиков грузовых чартеров, вышли на мировой рынок фрахта. Основные международные компании – грузовые брокеры знают о нас и пользуются нашими услугами. В данный момент несколько бортов конвертируются в грузовую конфигурацию (в парке их уже пять), заключаются новые контракты на перевозку грузов зимой. Рассматривается вопрос о приобретении в парк авиакомпании нескольких грузовых воздушных судов, а соответственно, перевозка грузов станет одним из основных направлений деятельности, таким же, как и пассажирские перевозки. Авиакомпания «Уральские авиалинии» диверсифицирует свой бизнес, но оставляет приоритетом пассажирские перевозки, – рассказали «ОГ» в головном офисе «Уральских авиалиний».