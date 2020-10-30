«Уральские авиалинии» попытались запустить лоукост-проект, но сразу же от него отказались

Кстати
В январе-сентябре пассажиропоток «Уральских авиалиний» составил 90 процентов к предыдущему году. Авиакомпания выполнила 6 114 рейсов и перевезла 888 546 пассажиров.
«Областная газета» заинтересовалась историей внезапного появления и стремительного исчезновения дешёвых билетов. В ответ на наш запрос в авиакомпании сообщили, что самолеты на эти рейсы оказались полупустыми, и «Уральские авиалинии» не могут позволить себе наращивать убытки.
При этом представители перевозчика уточнили, что в «низкий» сезон пассажирских перевозок при сохраняющейся неопределенности, связанной с продолжающейся пандемией COVID-19, для авиакомпании «Уральские авиалинии» главной стратегической задачей остаётся эффективность деятельности. Поэтому лоукост-проект из Жуковского пришлось приостановить до весны 2021 года в связи с низким количеством проданных билетов. Как заверили «Облгазету», все денежные средства за билеты уже возвращены пассажирам.
Справка «ОГ»
«Уральские авиалинии» сообщили об отмене следующих рейсов в рамках проектов:
- U6–7781/7782 с 03.11.2020 по 24.12.2020
- U6–7779/7780 с 03.11.2020 по 24.12.2020
- U6–7769/7770 с 26.10.2020 по 24.12.2020
- U6–7783/7784 с 03.11.2020 по 24.12.2020
- U6–7773/7774 с 26.10.2020 по 24.12.2020
- U6–7775/7776 с 28.10.2020 по 24.12.2020
- U6–7771/7772 с 03.11.2020 по 24.12.2020
- U6–7785/7786 с 03.11.2020 по 24.12.2020
- U6–7019/7020 с 29.10.2020 по 25.12.2020
В то же время в авиакомпании пояснили, что нашли новый вариант для зарабатывания денег:
– В период снижения эффективности пассажирских перевозок авиакомпания «Уральские авиалинии» видит альтернативу в развитии грузового направления деятельности. Мы приобрели бесценный опыт организации грузовых рейсов, наработали постоянных клиентов-заказчиков грузовых чартеров, вышли на мировой рынок фрахта. Основные международные компании – грузовые брокеры знают о нас и пользуются нашими услугами. В данный момент несколько бортов конвертируются в грузовую конфигурацию (в парке их уже пять), заключаются новые контракты на перевозку грузов зимой. Рассматривается вопрос о приобретении в парк авиакомпании нескольких грузовых воздушных судов, а соответственно, перевозка грузов станет одним из основных направлений деятельности, таким же, как и пассажирские перевозки. Авиакомпания «Уральские авиалинии» диверсифицирует свой бизнес, но оставляет приоритетом пассажирские перевозки, – рассказали «ОГ» в головном офисе «Уральских авиалиний».
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
- Опубликовано в №205 от 31.10.2020.