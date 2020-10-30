К собравшимся в центре Екатеринбурга таксистам вышел глава свердловского минтранса

К таксистам, собравшимся в центре Екатеринбурга, вышел министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Фото: Павел Ворожцов.

Утром к таксистам, собравшимся на площади 1905 года в Екатеринбурге, вышел министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Он предложил водителям встретиться за круглым столом и обсудить требования по установке защитных перегородок в машинах.

Как рассказали «Областной газете» в региональном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса, встреча проходит в эти часы. К участию приглашены таксисты и руководители сервисов-агрегаторов, сотрудники Госавтоинспекции и представители общественного совета по развитию такси.

В оперштабе также добавили, что по итогам встречи, в 14:00, состоится брифинг Василия Старкова. Он будет транслироваться на странице Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 28 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, который, в частности, предусматривает установку в автомобилях такси прозрачных экранов, необходимых для защиты от распространения коронавируса. Это вызвало недоумение и массу вопросов у водителей.