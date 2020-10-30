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Общество / Авто и транспорт
30 октября 2020, 19:41

В первые дни ноября свердловских водителей проверят на трезвость

сплошные проверки автотранспорта

В первые дни ноября свердловских водителей проверят на трезвость. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Свердловской области вновь пройдут сплошные проверки автотранспорта. Рейдовые мероприятия направлены на выявление грубых нарушений ПДД, в том числе нетрезвое вождение и управление без прав.

Сотрудники ГИБДД, ППС и участковые будут ловить нарушителей на дорогах региона 1, 2 и 3 ноября. Об этом "Областной газете" рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Изданию отметили, что проведение подобных мероприятий направлено, в первую очередь, на обеспечение безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к работе сотрудников полиции.

Добавим, за девять месяцев текущего года на территории Среднего Урала произошло 215 ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В этих ДТП погибли 63 человека, травмы получили ещё 306 человек.

Областная газета Свердловской области

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