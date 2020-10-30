Екатеринбург встал в 8-балльные пробки

Сильные дорожные заторы замечены в центре города и в Верх-Исетском микрорайоне. Фото: "Яндекс.Карты"

Конец рабочей недели в Екатеринбурге ознаменовался 8-балльными пробками. Сильные дорожные заторы замечены в центре города и в Верх-Исетском микрорайоне.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", самые большие пробки наблюдаются на улицах Куйбышева, Токарей, Малышева, Донбасская, 8 Марта, Щербакова, Светлореченская, Карла Либкнехта и Комсомольская, на проспектах Ленина и Космонавтов, а также на Базовом переулке.

На данный момент в уральской столице зафиксировано пять ДТП: на пересечении ул. Крауля и Токарей, рядом с мостом через Исеть на ул. Халтурина, на кольце перекрёстка Малышева - Карла Либкнехта. Сразу две аварии произошли на Егоршинском подходе.