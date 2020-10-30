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Общество / Авто и транспорт
30 октября 2020, 20:53

Пять автобусных маршрутов в Екатеринбурге изменят схему движения 31 октября

Автобусы

Обозначенный участок будет закрыт в период с 6:00 до 24:00 31 октября. Фото: Галина Соловьёва.

В субботу, 31 октября, АО "Екатеринбургская тепло-сетевая компания" закроет движение на участке от улицы Фурманова до дома № 65 на Шаумяна. В связи с этим изменятся схемы движения пяти автобусов.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, обозначенный участок будет закрыт в период с 6:00 до 24:00 31 октября. В это время сотрудники АО "ЕТК" будут проводить работы по строительству тепловой сети на улице Шаумяна.

В связи с этим, для автобусных маршрутов № 12, 05, 38, 46 и 76 отменяются остановки "Чкалова" и "Хасановская", вместо которых временно появится остановка "Московская". Все перечисленные автобусы будут двигаться по улице Московская без заезда на Фурманова и Шаумяна.

Фото: 2Гис

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала о переносе конечной остановки автобуса № 61.

Областная газета Свердловской области

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