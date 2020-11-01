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1 ноября 2020, 10:44

На Среднем Урале начались массовые рейды по  выявлению пьяных водителей

В Свердловской области стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

В Свердловской области стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В ближайшие четыре дня сотрудники ГИБДД будут проводить в регионе массовые рейды и сплошные проверки водителей.

Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, мероприятие, направленное на снижение числа ДТП с участием нетрезвых водителей, пройдёт с 1 ноября по 4 ноября включительно. Помимо сотрудников ГИБДД в рейдах будут задействованы сотрудники других служб полиции: участковые и сотрудники патрульно-постовой службы.

Кроме нетрезвых водителей в ходе рейда полицейские будут выявлять автолюбителей, лишённых прав или не имеющих водительских удостоверений.

Отмечается, что за 9 месяцев текущего года в Свердловской области произошло 215 ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В авариях погибли 63 человека, ещё 306 получили различные травмы.

Областная газета Свердловской области

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