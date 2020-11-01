Оформлять электронное извещение о ДТП разрешили по всей России

Оформить документ без вызова ГИБДД можно через приложение «Помощник ОСАГО». Фото: Алексей Кунилов

С 1 ноября по всей России можно оформить мелкое ДТП через мобильное приложение. Оформить документ без вызова ГИБДД можно через приложение «Помощник ОСАГО».

Чтобы оформить аварию в упрощённом порядке, без вызова сотрудников полиции, участники должны быть застрахованы в ОСАГО и зарегистрированы на портале Госуслуг. Ещё одно условие - в аварии не должно быть более двух повреждённых автомобилей, а также не должно быть пострадавших и причинённого ущерба третьим лицам.

Участники дорожно-транспортного происшествия должны нарисовать схему ДТП и сделать соответствующие фотографии. На данный момент на оформление ДТП через приложение уходит 15 минут.

Эксперимент по электронному извещению о ДТП через приложение «Помощник ОСАГО» стартовал 1 ноября прошлого года в пяти регионах страны: услуга была доступна только в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.

Добавим, что теперь такая возможность доступна не только физическим лицам но и для юридических.

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