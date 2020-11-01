В начале ноября в Екатеринбурге перекроют сразу несколько улиц

Некоторые ограничения начали действовать уже сегодняшнего дня. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге в первых числа ноября закроют для движения сразу несколько улиц. Некоторые ограничения начали действовать уже с сегодняшнего дня.

Согласно информационной карте дорожных перекрытий, опубликованной на сайте мэрии уральской столицы, с 1 по 30 ноября закрывается движение транспорта по ул. Солнечной на участке от дома № 33 до 37. Ограничение вводится в связи с производством строительных работ на сети водопровода.

Также с 1 ноября ровно на год (до 1 ноября 2021) закрывается движение по ул. Школьников от ул. Красноуфимской до ул. Котельникова. Здесь будет вестись строительство жилого дома в границах ул. Репина – Заводской – Красноуфимской.

Со 2 по 30 ноября в связи с выполнением работ по строительству трамвайной линии вводится ограничение на ул. Совхозная от ул. Шефской до Тепличной. Напомним, движение транспорта по Совхозной закрыли 8 октября. Изначально предполагалось, что ограничение продлится до 9 ноября.

С 3 по 30 ноября в связи с ремонтом водопропускной трубы нельзя будет проехать по ул. Осоковая (в районе водопропускной трубы через реку Патрушиху).

И наконец, с 9 ноября по 9 декабря 2020 года закрывается движение в районе дома № 31 по ул. Уктусская. Ограничение вводится в связи c работами по перекладке существующей сети канализации.

Напомним, как ранее в Екатеринбурге продлили ещё на месяц ограничение движения по мосту на улице Реактивная.