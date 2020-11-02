Темы дня

Общество / Авто и транспорт
2 ноября 2020, 14:06

Строители ограничат движение транспорта в Солнечном

ограничение движение

Строители ограничат движение транспорта в Солнечном. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный перекроют участок дороги от дома №11 на ул. Чемпионов до ул. Счастливая. Это произойдёт 23 ноября.

Ограничения связаны с первым этапом строительства двух блок-секций жилого дома со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения. Работами займётся АО «Форум-групп», сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что перекрытие продлится до конца ноября. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения.

Ранее сообщалось, что в первых числа ноября в столице Урала закроют для движения сразу несколько улиц. Так, с 1 по 30 ноября закрыто движение транспорта по ул. Солнечной, до 1 ноября  2021 года ограничено движение по ул. Школьников, со 2 по 30 ноября вводится ограничение на ул. Совхозной. Кроме того, с 3 по 30 ноября нельзя будет проехать по ул. Осоковой. И наконец, с 9 ноября по 9 декабря запланировано перекрытие в районе дома № 31 по ул. Уктусской.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.11.2020, 14:25 / Общество
Названа дата прощания с главой Общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Алексеем Рябцевым
02.11.2020, 14:19 / Экономика
Курс евро обновил максимум с декабря 2014 года
02.11.2020, 14:06 / Общество
Строители ограничат движение транспорта в Солнечном
02.11.2020, 13:30 / Общество
Что такое генератор водородной воды?
02.11.2020, 13:24 / Общество
На Среднем Урале заканчивается сезон речной доставки почты