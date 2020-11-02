Строители ограничат движение транспорта в Солнечном. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный перекроют участок дороги от дома №11 на ул. Чемпионов до ул. Счастливая. Это произойдёт 23 ноября.

Ограничения связаны с первым этапом строительства двух блок-секций жилого дома со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения. Работами займётся АО «Форум-групп», сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что перекрытие продлится до конца ноября. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения.

Ранее сообщалось, что в первых числа ноября в столице Урала закроют для движения сразу несколько улиц. Так, с 1 по 30 ноября закрыто движение транспорта по ул. Солнечной, до 1 ноября 2021 года ограничено движение по ул. Школьников, со 2 по 30 ноября вводится ограничение на ул. Совхозной. Кроме того, с 3 по 30 ноября нельзя будет проехать по ул. Осоковой. И наконец, с 9 ноября по 9 декабря запланировано перекрытие в районе дома № 31 по ул. Уктусской.