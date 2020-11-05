Ждём, когда поедем

Поворот с улицы Фрезеровщиков на Шефскую: работы по прокладке трамвайной линии в Екатеринбурге продолжаются и в ноябре Фото: Галина Соловьёва

Срок запуска трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму снова перенесли. Если раньше планировалось, что строители завершат проект этой осенью, потом – к концу декабря, то сейчас речь идёт о первом квартале 2021 года. Почему же новую транспортную артерию стоимостью 2,2 млрд рублей, да ещё и под эгидой крупной промышленной компании (УГМК-Холдинг), никак не удаётся запустить? И на какие жертвы пришлось пойти жителям ради амбициозной затеи чиновников?

ЧП при укладке

Трамвайная линия из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму – межмуниципальный транспортный проект, который можно считать уникальным. Подобных проектов в регионе за последние десятилетия не было (если не считать трамвайной ветки Волчанск – Карпинск, разобранной в 1965 году). Решение о строительстве трамвайных путей между Екатеринбургом и Верхней Пышмой было принято ещё в 2015-м. Тогда власти обоих городов, правительство региона и УГМК подписали четырёхстороннее соглашение о реализации проекта. Рассуждали, по-видимому, так: расстояние между городами – всего 17 км, маятниковая миграция – несколько тысяч людей в день. Так почему бы не облегчить им жизнь, ведь поездка на трамвае займёт всего полчаса?!

Дело вроде бы благое, но фактически работы начались только в 2018 году. Чётких разъяснений, на что ушло три года, от екатеринбургских и верхнепышминских властей так и не последовало. Генеральным подрядчиком трамвайной «эпопеи» стал инженерно-строительный центр (ИСЦ) УГМК – самостоятельное структурное подразделение холдинга и единственная компания, принявшая участие в торгах на сайте госзакупок.

Первые звенья рельсов по улицам Фрезеровщиков и Шефской в Екатеринбурге (отсюда начинается трамвайная линия) удалось проложить. Но не обошлось без ЧП: так, в декабре прошлого года на стройплощадке утонули два экскаватора. Техника увязла в воде и грунте, и чтобы достать её, подрядчику пришлось привлекать военный тягач. А движение по проспекту Космонавтов временно закрыть.

Сегодня ИСЦ УГМК завершил укладку более 500 метров трамвайных путей и выполнил технически сложный «проход» под мостом на проспекте Космонавтов. Установлена тяговая подстанция для пышминской части линии, перестроено трамвайное кольцо на станции Фрезеровщиков, идёт укладка рельсов на территории Верхней Пышмы.

Справка «ОГ» Маршрут новой трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму: ул.Фрезеровщиков – ул.Шефская – ул. Меридиональная 1 – ул. Ново-Садовая – ул.Меридиональная 2 – пр.Космонавтов с пересечением ЕКАД – Успенский проспект. На линии будут работать 30 современных низкопольных трамваев. Скорость движения – 70 км/ч, время в пути – 30 минут, длина линии – 17,7 км, пассажиропоток – две тысячи человек в час, по пути следования – девять остановок. Стоимость проекта – 2,2 млрд рублей, из них 1,5 млрд – средства областного бюджета и екатеринбургской казны.

Трамвайная линия из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму – крупнейший межмуниципальный транспортный проект региона за последнее десятилетие Фото: Галина Соловьева

Снос и суды

Как пояснил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, задержки с запуском трамвайной линии вовсе не связаны с технической стороной дела.

– Мы отселили огромное количество жилфонда по проспекту Космонавтов, одновременно освобождали земельные участки. Недавно закончился крайний суд по изъятию территории для застройки. В первом квартале 2021 года поедем, – заявил глава.

Судя по документам, мэрии пришлось изъять в муниципальную собственность порядка 20 земельных участков, где располагались 16 объектов недвижимости. В их числе дома по улице Чуцкаева и на проспекте Космонавтов. Жителям, не согласным с оценкой недвижимости, пришлось решать вопрос отселения через суд.

В Верхней Пышме из-за прокладки трамвайных путей пошли под снос 83 частных жилых дома и 60 гаражных боксов. Большинство объектов располагалось на Успенском проспекте (см.«Облгазету» № 66 от 13.04.2019 г.). Как сообщил первый заместитель главы администрации города по инвестиционной политике и развитию территории Вячеслав Николишин, 20 процентов жителей, чьи дома попали под снос, решали вопросы в суде.

«На принятие решения давалось 90 дней. Если граждане были не согласны с оценкой, писали отказ. В этом случае администрация подавала на собственника в суд. Жителям рекомендовалось нанять за свой счёт независимого оценщика, чтобы в суде доказывать более высокую стоимость дома и земельного участка», – цитирует Николишина официальный портал города «ГрифонИнфо».

Кстати При прокладке линии применяется бесстыковой механизм соединения рельс и специальное антивибрационное покрытие – чтобы свести к минимуму шум от движения трамваев.

И это ещё не все трудности. Начальник автоколонны АО «Автотранспорт» в Верхней Пышме Михаил Теплоухов сообщил, что в связи с запуском трамвайной линии в городе изменится логистика маршрутных перевозок.

«С учётом общественного мнения планируется отменить часть рейсов до Екатеринбурга – данное направление будет обслуживать трамвай. Вместе с тем в три раза возрастет объём пассажирских грузоперевозок по городским маршрутам. Центром перевозок станет новая автостанция в районе трамвайной линии», – приводит слова Теплоухова пресс-служба мэрии.

Сейчас, по всей видимости, дело за подрядчиком. Успеет ли он к первому кварталу нового года завершить работы – большой вопрос. Оперативно связаться со специалистами ИСЦ УГМК нам не удалось. Окупятся ли миллиардные затраты на прокладку линии – тоже пока неизвестно. «Облгазета» следит за ситуацией.

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